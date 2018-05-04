Gökdeniz Karadeniz gözyaşlarıyla açıkladı !

Rubin Kazan forması giyen eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, emeklilik tarihini açıkladı. 10 sezondur Rusya’da Rubin Kazan formasını başarıyla terleten 38 yaşındaki Gökdeniz, 7 Mayıs’ta Ufa’yı konuk edecekleri karşılaşmayla aktif futbol hayatına nokta koyacak.

Gökdeniz, “20 yıllık futbol kariyerimin sonuna geldim. Her şeyden önce aileme minnettarım. Trabzonspor’da 10 yıldan fazla oynadım ve bundan gurur duyuyorum. Sonrasında 10 harika yıl Kazan’da geçirdim. Futbol kariyerimin sonuna geldim. 7 Mayıs’ta Kazan Arena’daki veda maçımda son kez bir futbolcu olarak karşınızda olacağım” ifadelerini kullandı.

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor’da 1997-2008 yılları arası forma giyen Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rubin Kazan’da oynuyor. 38 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.