Gökhan Gönül: Kariyerimin dönüm noktası Zico

Yeni sezon hazırlıklarına Marbella'da devam eden Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Gökhan Gönül, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıkıntılı günlerden güzel günlere geldiğini belirten Gökhan, “UEFA Kupası'nı alabilirdik. Lyon maçındaCenk'in pozisyonları var; belki değerlendirse maç bitecek. UEFA zor değil, Beşiktaş'ın bu kupayı kazanacağına inanıyorum. Sadece şampiyonluk önemli değil. Sahaya çıktığım zaman verilen değere karşı işimi yapıp iyi şeyler sunmak istiyorum. Şenol hocaya kolay kolay bir şey beğendiremezsin. 3 gol atarsın, 4-5-6 yap diye uyarılaryapar” diye konuştu.

“PEPE ÇOK MÜTEVAZI”

Milli futbolcu, şunları söyledi: “Başarı geldikçe daha çok istiyorsun. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu kez 4 isteyecekler, 5 isteyecekler. Şenol hocaya 5 versen 10 ister. Ben onlardan daha çok isterim. Dünya yıldızı önemlideğil, biz ne yıldızlar gördük. Önemli olan takım olabilmek. Kariyerimin dönüm noktası Zico oldu. ASAŞ'la 2. Lig'den 1. Lig'e geçtik. Orada şampiyonluk yaşadık. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Birçok oyuncuyu kiralık olarak gönderirler ama Zico beni takımda tuttu. Pepe çok mütevazı bir kişilik. Benim ve gençlerin ondan çok şey öğreneceği var. Burak Yılmaz'ı takımda isterim, kalitesini tartışmaya gerek yok.”