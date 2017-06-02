Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman açıklaması

Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin başına Aykut Kocaman'ın geçeceği iddiaları ile ilgili konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmesi ihtimalini de değerlendirdi.



Kocaman'ın Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracağını kaydeden Gökhan, "Benim hayatımda tanıdığım en onurlu insanlardandır Aykut Kocaman. Benim için çok önemli bir teknik adam. Beni çok iyi tanıyor ve neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Eğer Fenerbahçe'ye giderse takımı tekrar ayağa kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.