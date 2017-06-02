Gökhan Gönül'den Caner Erkin esprisi

Gaziantepspor deplasmanından 4-0 galip dönerek Süper Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş’ta büyük sevinç yaşandı.

Verdikleri özel röportajlarla bu sevinci taraftarları ile paylaşan siyah-beyazlı takımda, sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen iki isim Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Bein Sports’a konuk oldu.

Oldukça samimi geçen röportajda Caner Erkin, “Dışarıda maç izleyemiyorum. Sahada olduğumdan daha agresif oluyorum” deyince, Gökhan Gönül arkadaşına takılmayı ihmal etmedi. Caner’in pasını alan Gökhan Gönül, “Caner’in maç izlediği yere +18 koymamız gerek!” diyerek takım arkadaşına takıldı. Gülüşmelere neden olan espri sonrasında Gökhan Gönül ve Caner Erkin röportaja kaldıkları yerden devam etti.