Göksal Gümüşdağ’dan Club Brugge yorumu

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eleştikleri Club Brugge için şunları söyledi:

GÜMÜŞDAĞ: HAYIRLI OLSUN

“Club Brugge içimden geçen bir takımdı, çıkması beni mutlu etti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk tecrübemiz. Bu bizim için bir avantaj diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum” dedi.

“Gökhan ve Mevlüt ie sözleşme imzalıyoruz, 14.30’ta Cengiz Ünder’i uğurluyoruz. Bir hatta iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Stoperde sıkıntı yaşadık. 10-15 gün içinde transferi çözmüş olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi maçına yetişmeyebilir. Transferin çoğunu bitirdik diyebiliriz.”

“Başakşehir Kulübü, kuruluğu yıldan beri futbola renk veren, her anlamda doğru model olmaya devam eden bir kulüp. Çok heyecanlı ve istekliyiz.”

Transferi açıkladı! Kerim Frei…

“Kerim Frei ile görüşmelerimiz başladı. Kerim ve bir stoperle transferi kapatacağız. Kerim için kulübüyle anlaştık demek doğru değil ama görüşüyoruz diyelim. Henüz anlaşma yok. Kiralık da olabilir stoper transferi”