Göksel Gümüşdağ'dan Emre Belözoğlu açıklaması !

Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'nın katıldığı Bein Sports'un canlı yayınına bağlanarak sezonu değerlendirdi. Başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceği hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, deneyimli futbolcu ile devam etmek istemediğini ancak Abdullah Avcı'nın Emre'nin bir sezon daha takımda kalmasını istediğini, Emre'nin de bir sezon daha forma giymek istediğini ifade etti.

Gümüşdağ, 37 yaşındaki futbolcunun saha içi davranışlarından rahatsızlık duyduğunu ise şöyle ifade etti: “Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi yoruyor. Bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da bir sezon daha oynamasını istiyor.”

‘Herkesten özür diliyorum'

Emre ise konuyla ilgili olarak, “Futbolu çok seviyorum. Bu sene devam etmekle ilgili bir karar vereceğim. Yarın başkan ile bir görüşmemiz olacak, berabere karar vereceğiz. Henüz bir karar vermedim. Saha içinde bazen kontrol edemediğim duygularım ortaya çıkabiliyor. Bazen insanları kırdığım, istemediğim görüntüler verdiğim oluyordur. Herkesten burada bir vesileyle özür dilemiş olayım. Futbol oynarsam, bir daha o görüntüleri vermemeye çalışacağım” dedi.

Göksel Gümüşdağ: “Arda umarım kendini toparlar”

Başkan, Arda Turan'la ilgili olarak ise, “Arda Turan Barcelona'nın oyuncusu ve bizde kiralık. Arda Turan'ın kişiliğiyle, yeteneğiyle ilgili problemimiz yok. Mental olarak yorgunluğu var, onu da atacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Arda kendini toparlar ve Başakşehir'e önemli katkılar sağlar” ifadelerini kullandı.