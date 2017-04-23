''Bize o çamuru atanlar ülkeye saldıranlardı''
Marcelo için Lyon ve Marsilya harekete geçti
Galatasaray'dan Rachid Ghezzal hamlesi
TSYD'den Medipol Başakşehir'e kınama !
TSYD'den Medipol Başakşehir'e kınama !
Antalyaspor tribünlerinde UEFA mesajı
Antalyaspor tribünlerinde UEFA mesajı
Osmanlıspor'u Webo'nun kafası kurtardı !
Osmanlıspor'u Webo'nun kafası kurtardı !
Fikret Orman açıkladı: ''Talisca ve Aboubakar...''
Fikret Orman açıkladı: ''Talisca ve Aboubakar...''
Derbinin şifresini belirledi ! 37 yıllık kariyerinde...
Derbinin şifresini belirledi ! 37 yıllık kariyerinde...
İşte Igor Tudor’un büyük takım karnesi !
İşte Igor Tudor’un büyük takım karnesi !
Beşiktaş'tan flaş UEFA açıklaması !
Beşiktaş'tan flaş UEFA açıklaması !
Mesut Özil satışa çıkardı ! Bir saatte tükendi...
Mesut Özil satışa çıkardı ! Bir saatte tükendi...
  1. 23 Nisan 2017 09:13

Göksel Gümüşdağ'dan özür

Medipol Başakşehir futbolcularının, A Spor muhabirini darp etmesinin ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı.

Göksel Gümüşdağ'dan özür
A+ A-

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Başkan Gümüşdağ’ın açıklaması şu şekilde:

“Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir “kolej takımı” olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize´de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.

Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.

Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum.”

Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdıBaşakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı

 

özür , başakşehir , kavga , göksel gümüşdağ