Göksel Gümüşdağ’dan video hakem uygulamasına övgü

Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan denemesinde açıklamalarda bulundu.

1 yıldır VAR konusunda talepte bulunduklarını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, “Düşme veya şampiyonluğu etkileyecek bir ortamda bu uygulamadan uzak kalamayız. Avrupa’da da kullanılacak. Serie A’daki tüm çalışmalara Yusuf Namoğlu da katıldı. Bu bir süreç. Başkan da anlattı. Amacımız sezona VAR ile başlamaktı ama bunun bir eğitim süreci var. Hakemlerimizin de bu sisteme bir uyum sağlaması gerekiyor. Bu sürece Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda başlıyoruz. Bu eğitim hızlı bir şekilde giderse inşallah Ocak ayında başlamamız lazım. Çünkü bu çok önemli. Hakemlerin zaman zaman yönetsel sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla VAR bizim vazgeçilmezimiz. Ben inanıyorum ki bu sistemle bu iş yüzde 80-90 iyiye gidecek. İnanıyorum ki VAR Türkiye’deki ligler için çok önemli ve anlamlı olacak” diye konuştu.Hakemlerin canlı yayın aracında bulunacağını ifade eden Gümüşdağ, “Canlı yayın aracının da güvenliği alınacak. Minimum müdahale, maksimum fayda sağlaması için bu sisteme evet dedik. Son karar her zaman hakemdedir” şeklinde konuştu.

Sistemin ilk etapta Süper Lig’de uygulanacağını dile getiren Gümüşdağ, faydası görülürse alt liglere de uygulanabileceğini söyledi.