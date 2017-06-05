Gomis: Henüz kararımı vermedim

Twitter'dan Swansea formasıyla idman yaptığı bir fotoğrafı paylaşan ve ardından bir Marsilya taraftarı ile diyaloğa giren Gomis, taraftarın; "Bu sezon kulüp için yaptığın her şey için teşekkürler. Senin için en iyisini diliyoruz" demesi üzerine, "Henüz gitmedim, kararımı da vermedim." ifadesini kullandı.

Swansea ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Gomis, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da ligi 20 golle tamamlamıştı.

Gomis ile ilgilinen Galatasaray'ın transferdeki rakibi, 31 yaşındaki golcüyü bonservisiyle almak isteyen Marsilya olarak görülüyor.