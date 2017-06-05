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  4. 05 Haziran 2017 18:29

Gomis: Henüz kararımı vermedim

Galatasaray'ın transfer gündemine yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan transfer iddilarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Gomis: Henüz kararımı vermedim
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Twitter'dan  Swansea formasıyla idman yaptığı bir fotoğrafı paylaşan ve ardından bir Marsilya taraftarı ile diyaloğa giren Gomis,  taraftarın; "Bu sezon kulüp için yaptığın her şey için teşekkürler. Senin için en iyisini diliyoruz" demesi üzerine, "Henüz gitmedim, kararımı da vermedim." ifadesini kullandı.

 Swansea ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Gomis, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da ligi 20 golle tamamlamıştı.

Gomis ile ilgilinen Galatasaray'ın transferdeki rakibi, 31 yaşındaki golcüyü bonservisiyle almak isteyen Marsilya olarak görülüyor.  

Ajansspor

marsilya , galatasaray , gomis