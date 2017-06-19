Gomis transferi için resmi açıklama !

Swansea City Başkanı Huw Jenkins, Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile yaptıkları görüşmeler için konuştu ve anlaşmanın yakın olduğunu belirtirken, bu hafta transferin netleşeceğini söyledi.

Huw Jenkins, başka takımların da Gomis'e transfer teklifinde bulunduğunu belirtti ve, "Galatasaray ile görüşmeler sürüyor ve bu hafta yeni haberler verebiliriz. Birkaç kulüp Gomis için devredeydi, ancak şu anda Galatasaray onun transferi için daha önde görünüyor. Galatasaray ile konuşuyoruz ve herkesi memnun edecek bir anlaşma bulmaya çalışıyoruz. Uzun süredir görüşüyoruz ve anlaşmaya yakınız. Aklımızda bir rakam var, umarız önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme olur" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN GOMIS'E YAPTIĞI TEKLİF

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 3,4 milyon euro önereceği kaydedildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea'ye de 2,5 milyon euro bonserbis bedeli verileceği belirtildi.

Galatasaray Doktoru Yener İnce, Gomis'i geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçirmiş ve sorun olmadığı raporunu vermişti.

BAFETIMBI GOMIS'İN MARSİLYA PERFORMANSI

Geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya formasıyla 34 maça çıkan 31 yaşındaki forvet, 21 gol attı.