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  4. 28 Temmuz 2017 17:52

Gomis’ten taraftarlara mesaj !

Galatasaray’ın yeni golcüsü Gomis, bir taraftarın arabasının arka camına ‘Bafetimbi Gomis’ yazdırdığı fotoğrafı paylaştı.

Gomis’ten taraftarlara mesaj !
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Galatasaray'a İngiltere'nin Swansea City takımından transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlarla konuşmaktan çekinmiyor. Kendisine atılan mesajlara cevap veren Gomis, son olarak bir taraftarın arabasının arka camına yazdırdığı yazıyı, sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu, arkasında ‘Bafetimbi Gomis' yazan arabanın fotoğrafını paylaşarak, şu notu ekledi:

Tüm taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beklentileri karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Paylaşım kısa süre yüzlerce beğeni aldı.

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