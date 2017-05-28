Gomis'ten Twitter'da imalı paylaşım

Galatasaray yönetimi, kötü geçen sezonu yeni transferlerle süslemeye hazırlanıyor. UEFA'nın 65 milyon euro'luk bütçe sınırlamasının kalkmasıyla yeni sezon için çalışmalar başlarken Başkan Dursun Özbek'in transferde tam yetki verdiği Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Bülent Tulun ile birlikte yoğun görüşmeler yaptığı ifade edildi. Takımı güçlendirmek için 7-8 transfer yapması beklenilen Cimbom'un hedefindeki ilk iki isim bonservisi Swansea City'de bulunan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ve Napoli forması giyen stoper Vlad Chiricheş.

GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR



Teknik direktör İgor Tudor'un iki futbolcuyu da takımda görmeyi çok istediği belirtilirken Gomis ve Chiricheş'le yapılan görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ifade edildi. Napoli'de fazla forma şansı bulamayan Rumen futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray bu iki futbolcuya gelecek hafta imza attırarak hem durma noktasına gelen forma satışlarını canlandırmak, hem de satışa sunulacak olan loca ve kombine satışlarını patlatmayı hedefliyor. Yönetim böylece hem taraftarı kazanacak hem de yeni transferlere kaynak yaratmış olacak.

GOMİS İLE SÖZLEŞME KRİZİ ÇÖZÜLDÜ



Galatasaray ile Bafetimbi Gomis arasındaki görüşmelerde oldukça mesafe kat edildi. Marsilya'da kiralık forma giyen 31 yaşındaki futbolcuya ilk etapta 2+1 yıllık sözleşme önerilirken bu teklifin kabul edilmemesi üzerine anlaşma 3 yıla çekildi ve sorun ortadan kaldırıldı. Gomis'in 2.8 milyon euro'luk yıllık ücrete de onay verdiği belirtilirken şimdi sıranın Swansea City ile yapılacak bonservis pazarlıklarına geldiği öğrenildi.

TWİTTER'DAN 'GELİYORUM' MESAJI VERDİ



Galatasaray'ın imza attırmak istediği Bafetimbi Gomis, taraftarların mesajlarına kayıtsız kalmadı Fransız yıldız, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan ve "Vallaha yakışmış sana kanka" yazan 'Feyyaz Mutlu' isimli taraftara, 'gülücük ve tamamdır' emojileriyle yanıt verdi. 'Ahmet Yer' adlı kullanıcı ise tecrübeli futbolcuya, Song ve Gomis'in fotoğraflarını birleştirerek, "Buraya gel ve Avrupa'yı salla" şeklinde mention attı. Gomis bu paylaşıma da 'aslan ayak izi' simgesiyle karşılık verdi ve Galatasaray'a transferinin bitmek üzere olduğunun mesajını verdi.

İLK TEMAS 11 GÜN ÖNCE KURULDU

G.Saray'da bir numaralı hedef Gomis... Fransız yıldız imzaya yakın ama bonservisini elinde bulunduran Swansea cephesinde neler yaşanıyor? Fotomaç, İngiliz kulübünün medya sözcüsü James Snaith'e ulaşarak sarı-kırmızılı ekiple yapılan görüşmeleri sordu. İşte 11 gün önce Galatasaray ile ilk kez görüştüklerini ifade eden Snaith'in gazetemize yaptığı özel açıklamalar: 11 gün önce G.Saray adına ilk resmi temas elektronik ortamda kuruldu. Üç farklı imzanın bulunduğu resmi teklif, operasyonlar bölümüze gönderildi. Kendilerini şehrimize davet ettik. Saygın iki beyefendiyi, asbaşkanımız Leigh Dineen kulüp binamızda konuk etti. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleşti.