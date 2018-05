Google’dan inanılmaz hata ! '2.2 milyar Dolar...'

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın oyuncusu Jose Calderon’un adını Google’da aratanlar gözlerine inanamadı. Yapılan aramada Google’ın İspanyol basketbolcunun değerinin 2.2 milyar dolar olduğunu belirtmesi gündeme oturdu.

Ünlü Forbes dergisinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı en zengin işadamları sıralamasında yer alan Meksikalı “Jose and Francisco Jose Calderon Rojas” ile basketbolcu Jose Calderon’un verilerinin karışmasının bu karışıklığa neden olduğu sonradan fark edildi.

The NBA really just a side job for José Calderón pic.twitter.com/kgrd2L2U1y