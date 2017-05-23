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  4. 23 Mayıs 2017 16:57

Gözaltına alınan Ozan Tufan serbest bırakıldı

Lüks araçları illegal yollarla yurda getirilmesine ilişkin sabah saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ozan Tufan serbest bırakıldı
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İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da bulunduğu bazı şüphelilerin yakalandığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

Futbolcu Ozan Tufan, serbest bırakıldı

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan Tufan'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Tufan'ın jandarmada verdiği ifadede, satın aldığı lüks aracın kaçak olduğunu bilmediğini ve kendisine bu aracı satanlardan şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

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