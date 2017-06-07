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  4. 07 Haziran 2017 22:49

Göztepe'den bir ziyaret de Anıtkabir'e

İzmir'in Süper Lig'deki yeni temsilcisi Göztepe, Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Göztepe'den bir ziyaret de Anıtkabir'e
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Bugün Ankara’ya giden yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk mozalesine çelenk bırakan sarı kırmızılılar, anı defterini de imzaladı. Ardından Atatürk ve Kurtuluş Savışı Müzesi’ni gezen Göztepe kafilesi, Başbakan Binali Yıldırım’ı makamından ziyaret etmek için Anıtkabir’den ayrıldı.

Bu arada futbolculardan Lokman’ın Jahovic ve Segbefia ile çektiği video büyük ilgi gördü.

Göztepe'den Başbakan Binali Yıldırım'a ziyaretGöztepe'den Başbakan Binali Yıldırım'a ziyaret

 

Aslanlı Yol’da yürürken çekilen videoda Jahovic, “Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor musun” diye soran Lokman’a, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yanıtını veriyor, Segbefia ise, “Onu çok seviyorum, Atatürk adam” cümlelerini kuruyor. Lokman’ın videosu sosyal medyada çok sayıda Göztepeli tarafından paylaşıldı.

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