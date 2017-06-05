Göztepeliler Yılmaz Vural’ın basın toplantısını bastı

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarında Eskişehirspor'u 4-3 yenerek Süper Lig'e çıkan 3'üncü takım olan Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Çok şükür çok değerli hocalardan sonra ben de bu kulübün tarihine geçmiş oldum. Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır" dedi.

"ESKİŞEHİRSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

2 gün oynanan bir maç olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "2 gün oynadığımız bir maç oldu. 4'ünde başladık, 5'inde bitirdik. İşin şakası bir yana. Ben geçen sene yine böyle bir Adana Demirspor ile final oynadım. Penaltılarla kaybetmiştik. Diğer tarafı da düşünüyorum geçen sene ben aynı durumdaydım. Çok üzülüyor insan. Koca bir sezonun emeği, bir sürü durum var. Eskişehirspor ve Mustafa Hocama geçmiş olsun diyorum ilk olarak" dedi.

"BUGÜNKÜ MAÇIN HAKİMİYDİK"

90 dakikalık maçın 120 dakikaya uzadığını dile getiren Vural, "Sonuç olarak birimiz kazanacaktık bize nasip oldu penaltı atışlarında. Dolayısıyla onlara içimin acıdığını söylemek istiyorum. Bunu çok samimi olarak söylüyorum iş olsun diye söylemiyorum. Bize gelince 9 maçlık bir periyotta buradayım. Dolayısıyla yönetimin verdiği itici güç, taraftarın takımla ilişkisi kopmuş, oyuncuların öz güveni kalmamış bir ortamda geldik. Kademe kademe programla bugünkü maçın hakimiydik. Sanırım kazanması gerekeniydik ama penaltılara kadar geldik. Penaltılarla da olsa hak eden kazandı" diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜK HAYATIMIN EN ONURLU KADROSU"

Takımdaki oyuncuların 32 senelik antrenörlük hayatında çalıştığı en onurlu oyuncular olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalıştığım en delikanlı grup. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bu çok önemliydi. Çünkü bir antrenör gelmiş, geçmiş antrenörün tarzı farklı. Bize adapte olacaklar, bizim tarzımız farklı derken bir bocalama dönemi geçirdiler ama çok şükür Göztepe taraftarıyla kurduğumuz ilişki bizi bu durumlara kadar getirdi. Bu takım 4 maç arka arkaya da kaybetti. Hiç benim dönemde ağzını açıp da kötü bir söz taraftardan gelmedi. Başlarken oyuncularım Olimpiyat'ta oynansın maçlar diye çok ısrar ettiler. Hayır dedim, onlardan kaçmayacağız, onlarla birlikte biz bu işi kurtaracağız dedik ve sonuç olarak çok tasarladığımız ve düşündüğümüz şeyler hayata geçmiş oldu."

"BU BAŞARI İZMİR'İN BAŞARISIDIR"

Göztepe'nin amatör kümeye kadar düştüğünü ifade eden deneyimli teknik adam Vural, "Göztepe ama kendinden hiç taviz vermedi. Kendi onurundan, kendi gururundan hiç taviz vermedi. Amatör maçlarda böyle kalabalığın olduğu bir takım. Enteresan bir aidiyet duygusu ve beni en mutlu eden şey. Çok şükür çok değerli hocalardan sonra ben de bu kulübün tarihine geçmiş oldum. Bu başarı tüm İzmir'in başarısıdır. Bugün aramızda Valimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, tüm İzmir buradaydı. Biz kutlamaları yaparken, daha önce Güzelyalı'dan Konak'a kadar olan bölümü meşalelerle aydınlatırken, bu devam edecek Karşıyaka'ya kadar dönecek. Eskiden biz Karşıyaka'ya nazire olurcasına yaparken, şimdi onlarda bizimle beraber. İnanıyorum ki şimdi o sahilde de meşaleleri yakmıştır. İzmir moral buldu. Buna bir sportif başarı olarak bakmayın. İzmir'in çok ihtiyacı olan bir başarıydı. Bizim Altay ile aramızdaki dostluk en iyi seviyeye gelecektir. İnşallah bu başarı neden olur. Sanırım bu başarımıza Türkiye'nin büyük bir bölümü de ortak olmuştur" dedi.

"OYUNCULAR TOPLANTIYI BASTI"

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın basın toplantısı devam ederken sarı-kırmızılı oyuncular toplantıyı bastı. Oyuncularını karşısında gören deneyimli teknik adam kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Oyuncuların sevincine ortak olan Yılmaz Vural daha sonra basın toplantısını sona erdirdi.