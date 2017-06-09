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  4. 09 Haziran 2017 22:10

Gregory Van Der Wiel'e Ümit Akbulut şoku

Ünlü menajer Ümit Akbulut, Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gregory Van Der Wiel'e Ümit Akbulut şoku
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Gregory Kurtley Van Der Wiel, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini 4,5 milyon dolar dolandırdıklarını öne sürdüğü ünlü menajer Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında şikayette bulunmuştu. Ümit Akbulut ve Sinan Siner, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmışlardı.

Menajer Ümit Akbulut, avukatları aracılığıyla Van Der Wiel ve Wiel’in menajeri olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Şahin hakkında “hakaret, iftira ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Ümit Akbulut’un serbest bırakılması üzerine Van Der Wiel ve menajerinin bir basın toplantısı düzenledikleri ve bu toplantıda kullanılan ifadelerin suç unsuru oluşturduğu belirtildi. Van Der Wiel’in kadro dışı kalmasının nedeninin Ümit Akbulut ile imzaladığı sözleşmedeki ertelemelerden kaynaklanmadığı, aksine asıl nedenin Wiel’in performans düşüklüğü ve disiplinsizliği olduğu ifade edildi.

Dilekçede, Van Der Wiel’in 2016 yılı Aralık ayında kendisine verilen idari bir cezaya ait belgenin fotoğrafını Watsapp üzerinden Akbulut’a gönderdiği iddia edilerek, Wiel’in belgenin ardından Fenerbahçe Kulübünün başkan ve yöneticileri için İngilizce olarak küfür ettiği öne sürüldü. Bu Watsapp konuşmasının ekran görüntüsü de suç duyurusu dilekçesinde yer aldı. Dilekçenin sonuç kısmında her iki şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılmaları istendi.

Öte yandan, Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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