Guido Albers: İstemiyorlarsa söylemeliler !

Wesley Sneijder, Galatasaray’dan ayrılacak mı? Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Sneijder’ın menajeri Guido Albers, BeIN Sports’a yaptığı açıklamalarda Sneijder’ın Galatasaray’dan ayrılabileceğini belirtti.

Galatasaray’ın Sneijder kararını artık vermesi gerektiğini söyleyen Albers, ”Galatasaray’ın tutumu bu noktada çok önemli. Galatasaray, Sneijder ile devam etmek istemiyorsa bunu bize söylemeli. O bir efsane. Galatasaray çok büyük bir takım. Sneijder asla Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. Galatasaray’dan ön kapıdan çıkmak istiyor. Kesinlikle arka kapıdan değil” dedi.

”2-3 SENE DAHA GALATASARAY’DA OYNAR AMA…”

Albers, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da oynamak istediğini söylerken, ”Wesley 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda çok istekli. Bu süre zarfı içinde Galatasaray’da oynamayacaksa önümüze bakmamız gerekiyor. Şu an için hiçbir takımdan teklif almadık” şeklinde konuştu.

”GALATASARAY İÇİN ÇİN’İ REDDETTİK!”

Sneijder’ın Galatasaray’ı çok sevdiğini ve bunun için teklifleri reddettiklerini aktaran Hollandalı menajer, ”Çin’den çok ciddi teklifler vardı ancak biz Galatasaray için bu teklifleri reddettik. Eğer Galatasaray istemiyorsa bunu bize söylemeli. Bizde ona göre hareket ederiz” sözlerini kullandı.