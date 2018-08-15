Güntekin Onay: Para ediyorsa hemen satarım

Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu 2. maçında karşı karşıya geldi. İlk maçtan 1-0 yenik ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı ikinci maçta da 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Maçı değerlendiren Güntekin Onay ‘Benfica elenebilecek bir rakipti. Cocu Benfica’ya fazla saygı duydu dedi. İşte Güntekin Onay’ın açıklamalarından satır başları…

‘COCU FAZLA SAYGI DUYDU’

”Fenerbahçe’nin ciddi esikleri vardı ama bu tur geçilebilirdi. Benfica geçilecek bir rakibti. Cocu. Benfica’ya çok saygı duydu. Forvetsiz çıktı. Orta sahayı kalabalık tutmak istedi. İlk maçı kaybetmişsin tamam. İkinci maç evinde çıkıyorsun ilk maçla aynı kadro. Santforsuz bir düzen Alper önde ama ilerde oynamadı. Benfica golu atarken Fernandes’in en yakınındaki oyuncu Alper’di. Bence Cocu’nun fazla saygı duyduğunu düşünüyorum Benfica’ya… Benfica elenmeyecek bir takım değil. Geçen Sene Şampiyonlar Ligi gruplarında puan bile alamadı. ”

‘FENERBAHÇE BASKILI OYNAMADI’

”İlk maçı 1-0 kaybettin tamam, seyircisinin desteği ile 50 bin kişinin desteği ile coskuşuyla her şeyden önce ev sahibi olduğunu hissettirerek başlamalıydı maça. Ev sahibi olduğunu nasıl hissettirirsin, maç başlar hakem düdüğü çalar, seyirciyi arkana alırsın, 50 bin kişi ile birlikte agresif bir rakibin güven kazanmasını engelleyecek şekilde başlarsın. Fenerbahçe ilk bölümde baskılı oynamadı. Benfica topa sahip olarak başladı. 15-20 dakika sıkıştırsan Benfica’yı ürkütürsün.”

‘ELMAS’I BIRAKIRSANIZ HAKİMİYETİ KAYBEDERSİNİZ’

”Benfica’nın 5’li bir orta sahayı var. 5’li bir orta sahaya karşı Elijf Elmas’ı bırakırsanız orta saha hakimiyetini kaybedersiniz. Cocu ikinci bölgeye çekiyor. Topun arkasına topu kaptıktan sonra hızlı çıkmak istiyor. Sete yerleştiği zamanda bekleri çıkartıp kanatları içeriye sokuyor. Beklerin katılımı ile rakip yarı sahasında çoğunluk sağlıyor.”

‘3’E 5’E BAKMAM SATARIM’

”Talibi varsa para ediyorsa Valbuena’yı satarım. Hatta 3’e 5’e bakmam satarım maaşından kurtulurum. Slimani olsa işler değişirdi. Fenerbahçe turu geçermiydi onu bilmiyorum. Ama başka bir oyun ortaya çıkardı.”