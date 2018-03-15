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  4. 15 Mart 2018 17:53

Güzel sporcuya teklif yağmuru !

Kış Olimpiyat Oyunları'nda Angelina Jolie'ye benzetilen güzel sporcu Anastasia Bryzgalova'ya bir çok teklifin geldiği ortaya çıktı.

Güzel sporcuya teklif yağmuru !
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Pyeongchang’da düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları’nda Angelina Jolie’ye benzetilen ve eşiyle birlikte karışık çiftler körlingde Rusya’ya tarihinin ilk madalyasını kazandıran Anastasia Bryzgalova’nın eşi Alexander Krushelnitsky’de yasaklı madde meldonyum tespit edilmişti. Başarılı Rus sporcu Anastasia, Angelina Jolie'ye benzetilmekten de mutluluk duyduğunu söylemişti. Bu yüzden madalyasını kaybeden Anastasia’yı mutlu eden iki teklif geldi.

Dünyanın en önemli iki kozmetik markasının, Anastasia Bryzgalova ile reklam anlaşması yapmak istediği belirtildi. Teklifler nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Rus sporcunun, düşünmek için birkaç gün süre isteğini öğrenildi

Kozmetik markalarından birinin Fransız diğerinin ise Alman olduğu iddia edildi.

Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

 

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