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  4. 20 Haziran 2017 21:53

Hakan Şükür'e bir şok daha !

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu'nun Hakan Şükür'e verdiği Fahri Doktora Ünvanı'nın geri alınmasına karar verildi.

Hakan Şükür'e bir şok daha !
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu’nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilen Fahri Doktora Unvanı’nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 Konuyla ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, " Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayri meşru bir şekilde yapılanmış FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve Üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeni ile Üniversitemiz Senatosu’nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilmiş olan Fahri Doktora Unvanı’nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

İHA

hakan şükür , ünvan , fahri doktora