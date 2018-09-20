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  4. 20 Eylül 2018 13:04

Hakeme saldıran taraftar serbest !

Balıkesir Atatürk Stadyumu´nda oynanan Balıkesirspor Baltok, Ümraniyespor maçında hakeme saldıran taraftar Ümit Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakeme saldıran taraftar serbest !
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Spor Toto 1’inci Lig´in 5´inci haftasında 17 Eylül Pazartesi akşamı Balıkesir Atatürk Stadyumu´nda oynanan Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor maçının ilk yarısının bitmesi ardından sahaya inerek ortahakem Atilla Karaoğlan´a saldıran 38 yaşındaki Ümit Adıgüzel, dün gözaltı süresinin dolması ardından adliyeye sevk edildi.

2010 yılından bu yana psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen ve uyuşturucu, yağma, hırsızlık, kasten adam yaralama ile mala zarar verme suçlarından 18 yıl cezaevinde yatan Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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