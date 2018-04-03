Hakemlerin alıkonulması davasında karar çıktı !

Trabzon’da, 28 Ekim 2015’de oynanan Trabzonspor – Gaziantepspor karşılaşması sonrasında maçın hakemlerini statta alıkoydukları iddiasıyla yargılanan eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na, 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Trabzon’da, 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan ve 2-2 lik skorla sonuçlanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının orta hakemi Çağatay Şahan ve 3 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulduğu iddiasıyla Trabzon 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davada, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili İbrahim Usta ve 25 kişi yargılandı. Davada hakemlerin rehin tutulması olayını azmettirdiği iddiasıyla Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na 8 ay 10 gün, hakaret suçlaması nedeniyle TFF Başkanvekili İbrahim Usta’ya 8 ay hapis cezası verildi. Davada yargılanan 25 kişi ise beraat etti. Mahkeme, hükmün geri bırakılarak cezanın ertelenmesine karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig’de 2015-16 sezonu 10.haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada düdük çalan hakem Çağatay Şahan, maçın son bölümlerinde verdiği tartışmalı kararlarla maça damga vurmuş, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu talimat nedeniyle soyunma odasından çıkartılmamıştı. Çağatay Şahan ve TFF aleyhine tezahuratlar yapan bordo-mavili taraftarlar VIP tribünü önünde karşılaşmanın hakemini saatlerce beklerken 4 saatlik bir beklemenin ardından hakem heyeti yine başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği talimat ile soyunma odasından geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılarak polis aracına bindirilerek havaalanına gitmiş ve şehirden ayrılmıştı.