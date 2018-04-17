Hakim Ziyech’e kendi taraftarından saldırı

Takım otobüsünü durduran Ajax taraftarları, Ziyech ile önce sözlü tartışırken ardından Faslı yıldıza fiziksel müdahelede bulundular.

Ziyech, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ”Bence Ajax’tan ayrılma zamanı geldi. Kendimi geliştirebilmem için gitmem ve başka bir rekabete girmem önemli.” şeklinde konuşmuş ve Ajax taraftarlarının tepkisini çekmişti.

25 yaşındaki futbolcunun yaşanan bu saldırı sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ziyech ile özellikle Serie A takımları Roma, Inter ve Milan’ın ilgilendiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Genç futbolcu ile tartışan Ajax taraftarların ardından diğer futbolculara da saldırması dikkat çekti. Olayın ardından Ziyech, sosyal medyadaki tüm Ajax paylaşımlarını sildi.

Ajax, deplasmanda PSV’ye 3-0 yenilirken bu sonucun ardından PSV, Ajax’ın önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.