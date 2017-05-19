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  4. 19 Mayıs 2017 16:55

Harun Tekin’den Fenerbahçe açıklaması

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.

Harun Tekin’den Fenerbahçe açıklaması
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, özel uçakla Yenişehir Havaalanından Antalya’ya hareket etti.

Yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, “Bizim için çok önemli bir karşılaşma. İyi bir ekibe karşı oynayacağız ama oradan 3 puanla dönüp, ligin kalan 2 haftasını rahat şekilde geçirmek istiyoruz. Beşiktaş maçında taraftarlarımız bize çok iyi şekilde destek vermişti. Çok iyi mücadele ettik. Kazanabilirdik ama pozisyonları değerlendiremedik. Bu maç çok önemli bizim için” dedi.

“3 yıllık sözleşmem var”

Transferde adının Fenerbahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine milli kaleci, “Bana gelen bir şey olamaz. 3 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemi daha yeni uzattım. O konularla alakalı benimle ilgili bir şey yok” diye konuştu.

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