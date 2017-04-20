Hasan Bozkurter: Huku dışı bir uygulama !

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hasan Bozkurter katıldığı radyo programında kulübün Lyon maçı sonrası UEFA'dan aldığı cezayı değerlendirdi.

İşte Bozkurter'in Radyospor'a yaptığı açıklamalar:

''Beşiktaş’a verilen ceza hukuk dışı bir uyguluma. Çünkü biz deplasmandık, onlar ev sahibi. Sahaya girenler onların taraftarı. Torpil ve meşale yakılan yer Beşiktaş’ın resmi tribünü değil. Bunlara rağmen ev sahibi ile eşdeğer bir ceza verildi. Bu çok ahlaksız, hukuksuz ve yanlış bir karar. UEFA çok yanlış bir karar verdi. Bu Beşiktaş’ın olayı olmaktan çıktı, Türkiye’nin olayı oldu.''

“Sahamızda yiyeceğimiz bir gol…”

''İlk maçta 2. golü yemeseydik çok daha farklı bir senaryo olurdu. Marcelo’nun olmaması bizim için büyük handikap. Aboubakar da cezalı. Şenol hoca önlemlerini almıştır. Gol yemeden gol atmaya çalışacağız. Sahamızda yiyeceğimiz gol bizi sıkıntıya sürükleyebilir. 40 bin kişi önünde bunu başaracağız, başka yolu yok.''

“Futbolcular ne kadar sorumluysa…”

''Beşiktaş taraftarı olmak çok ayrı bir şeydir. Sahada oyuncular ne kadar sorumluysa tribündeki taraftarlar da o kadar sorumlu. Taraftarlarımızın kulübüne sahip çıkacağını ve herhangi bir taşkınlık yapmayacaklarını düşünüyorum. Tribünlerde şu an harika bir ortam var, bayraklar var. Biz çıkıp topumuzu oynayacağız ve kazanacağız inşallah.'' (Ajansspor)