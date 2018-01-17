  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 17 Ocak 2018 11:18

Hasan Şaş: Sneijder Finish

Galatasaraylı Hasan Şaş, Antalya'daki kamp sırasında bir turistin 'Sneijder' diye bağırmasına "Sneijder finish" (Sneijder bitti) diye yanıt verdi.

Hasan Şaş: Sneijder Finish
A+ A-

İkinci devre hazırlıkları için Antalya’da olan Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi.

Yürüyüşe teknik direktör Fatih Terim katılmazken, yardımcı antrenörler futbolculara eşlik etti. Yürüyüş sonrası sarı-kırmızılı takım çalışmalarının ikinci bölümü için golf araçlarına binerek salona geçti.

Bu esnada bir turistin “Wesley Sneijder” demesi üzerine yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Sneijder finish” (bitti) cevabını verdi ve ‘yavaşladı’ anlamına gelen bir el hareketi yaptı.

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu.

sneijder finish , hasan şaş , galatasaray , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM