Hayko Cepkin'den Beşiktaş marşı !

Yaptığı sert müzikle oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hayko Cepkin tam bir Beşiktaş tutkunu. Ünlü sarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile Beşiktaş tutkusunu bir kez daha gösterdi. Cepkin, Beşiktaş şampiyonluğu için yaptığı yeni bestesinin küçük bir bölümün Instagram hesabından paylaşarak tüm Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

"SANMAYINKİ OTURUYORUZ, YAKIŞANI YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yaptığı bestenin demosunu sosyal medya hesabından paylaşan Cepkin, videosuna "Üzerinde çalışmakta olduğum Beşiktaş marşımızdan küçük bir demo parçası paylaşıyorum. Yakında ana hatları ile tüm kayıt bitecek. Sanmayın ki oturuyoruz, yakışanı yapmak için çalışıyoruz" notunu düştü.