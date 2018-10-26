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  4. 26 Ekim 2018 17:23

Hayko Cepkin'den Beşiktaşlı futbolculara sert çıkış !

Beşiktaşlı şarkıcı Hayko Cepkin, Genk'e 4-2 yenilen Beşiktaşlı futbolculara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hayko Cepkin'den Beşiktaşlı futbolculara sert çıkış !
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Belçikaekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından şarkıcı Hayko Cepkin isyan etti. Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.

"BU RUHLA OYNAYAMAYANLAR YUHALAMAYI TADACAK"

Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi; "Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok"

Milliyet

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