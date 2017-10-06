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  4. 06 Ekim 2017 19:18

Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde yeni sezonu heyecanla karşıladıklarını belirtti.

Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
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Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden yayımlanan yeni sezon mesajında,  "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi  2017-2018 sezonunu heyecanla karşılıyoruz. Kulüplerimizin kıymetli yatırımları ve  iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde liglerimiz, gerek  organizasyon gerekse basketbol kalitesi ve mücadele seviyesi bakımından her sezon  büyük bir gelişme göstermektedir." ifadelerini kullandı.
 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin, sponsorların desteğiyle  Avrupa'nın marka değeri en yüksek ligi haline geldiğini vurgulayan Türkoğlu,  "Kulüplerimizin kurdukları kuvvetli kadrolar, son yılların en çekişmeli ve zevkli  sezonlarından birini daha yaşayacağımızın habercileri oldu. Ankara’da oynanan  Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde sporseverlerin karşılaşmaya gösterdiği  ilgi, sahada iki takımın ortaya koyduğu mücadele ile birleşince oluşan atmosfer,  yeni sezon için hepimizi heyecanlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin de birçok yıldız oyuncu  tarafından tercih edilen Avrupa'nın en iyi iki liginden biri olarak  gösterildiğini, kalite artışına paralel olarak kulüplerin Avrupa kupalarında  zirveye oynadığını anlatan Türkoğlu şunları kaydetti:
 
"2017-2018 sezonu öncesinde başta kulüplerimiz olmak üzere;  sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşumuza ve medya mensuplarına  Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunar;  kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza,  hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar ve basketbolseverlere keyifli  bir sezon dilerim."

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