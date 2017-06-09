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  4. 09 Haziran 2017 18:06

Hollanda basınından esprili manşet !

Hollanda basını, Sneijder'in yeni açacağı kulübü, esprili şekilde manşetine taşıdı.

Hollanda basınından esprili manşet !
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Galatasaearylı yıldız Wesley Sneijder'in yeni adresini Hollanda basını açıkladı.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan oyuncuyla ilgili yarı esprili bir habere imza atan ülke basını, ‘İşte Wesley'in yeni kulübü' başlığını attı. Ibiza adasındaki Xaxa ismindeki gece kulübü için hazırlıkların tamamlandığı, mekanın gelecek hafta açılacağı bildirildi.

Öte yandan Hollandalı futbolcu bugün futbolculuk hayatı adına önemli bir maça çıkacak. Fildişi Sahil karşılaşmasında oynayarak 130. kez milli formayı giyen ve Edwin van der Sar'ın rekorunu egale eden Sneijder, Lüksemburg ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçında şans bulması durumunda bu rekoru da kıracak.

Milliyet

sneijder , kulüp , hollanda basını