Hollanda basınından Sneijder mesajı

Hollanda basını Wesley Sneijder’ın yeni transfer olmamasına rağmen İstanbul’a geldiğinde binlerce taraftarca karşılanmasına şaşırdı. Voetballcentral’de yer alan haberde PSV’nin yeni transferi Hirving Lozano’yu havaalanında birkaç yönetici ile 3-5 taraftarın karşıladığını, ancak Türkiye’de durumun tamamen farklı olduğunu yazdı.

Türkiye’de karşılamalar böyle

Sneijder’ın sadece İstanbul’a geldiği için karşılanması anlatılırken Pepe’ye yapılan karşılama da örnek verildi. Taraftarın Sneijder yalnız bırakmamasının yönetime ‘Sneijder’ı sattırmayız’ mesajı vermek olduğu belirtildi. Haberde Belhanda’nın Sneijder’ın yerine yapılmış bir transfer olduğunun altı çizilirken Galatasaray finansal nedenlerle Sneijder’ı satmak istediği öne sürüldü. Hollandalı futbolcunun Galatasaray’ın sunduğu daha düşük maaşlı teklifi kabul etmediği de belirtildi.

Yolanthe’nin Hollywood kariyeri

Voetballcentral, Sneijder’ın birçok taliplisi olduğunu belirtirken Sampdoria ve Zenit takımlarını öne çıkardı. Amerikan takımı Los Angeles FC’nin de Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau için Hollywood kariyeri yapma fırsatı yaratacağını belirtildi.

Bu tweet’i örnek gösterdi





Haberde bir Fenerbahçe taraftarının paylaştığı Sarı-lacivert formalı photoshoplanmış Sneijder fotoğrafı da örnek gösterilerek oyuncunun takımsız kalmayacağının altı çizildi. Hollandalı yıldızın İstanbul’da yaşamaktan mutlu olduğu ve 2018’i Galatasaray’da bitirip Dünya Kupası’na hazır olmayı arzuladığı belirtilirken şartların Sneijder için İstanbul günlerinin sona ermesini gerektireceği tahmininde bulunuldu.