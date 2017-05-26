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  4. 26 Mayıs 2017 17:11

Hukukçu golcü Umut Nayir

Göztepe'nin golcü futbolcusu Umut Nayir, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

Hukukçu golcü Umut Nayir
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Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off maçlarında Boluspor ile karşılaşan Göztepe’yi galibiyete Umut Nayir taşıdı. 39. ve 73. dakikalarda ağları havalandıran Umut Nayir, takımının 2-0 galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu. Göztepe’ye final kapısını aralayan 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de yeşil sahalarda pek rastlamadığımız bir futbolcu profili çiziyor.

Bu sezon Göztepe formasıyla ligde normal sezonda 25 maçta 11 gol kaydeden ve 33 resmi karşılaşmada 18 kez ağları sarsan Umut Nayir, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Futbola 17 yaşında bir lise öğrencisiyken İstanbul Albayrakspor’da başlayan Umut Nayir spor ve okulu yaklaşık 2 yıl bir arada sürdürdü; disiplinli çalışması sonucu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Üniversite öğrenimi için Ankara’ya gittikten sonra futboldan kopamayan Umut Nayir, Başkent’te Ankaragücü’nün seçmelerine katıldı; burada beğenilince de 2012’de sarı-lacivertli kulüpte profesyonel futbol hayatına başladı.

hukuk , umut nayır , göztepe