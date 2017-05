Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu’nun eski takımı Fenerbahçe’ye gol atmasının ardından İbrahim Tatlıses patladı!

Emre’nin golüyle tweet atan usta şarkıcı, yönetime tepkisini gösterdi. Fenerbahçe maçlarında attığı tweet’lerle zaman zaman dikkat çeken Tatlıses, “Bir tane daha at Emre, bence mahsuru yok. At ki yönetime kapak olsun. Senin gibi adamı gönderdiler be yazık ki ne yazık!” ifadelerini kullandı.