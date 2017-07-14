Ibrahimovic ABD yolcusu !

Jose Mourinho yönetiminde kötü bir seozn geçiren ve Manchester United'tan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, ABD Ligi MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'ye imza atmak üzere...

İsveçli yıldız Ibra'ya ABD yolu göründü. Manchester United’ın sözleşme yenilemediği 35 yaşındaki Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile anlaşması durumunda MLS'in en çok kazanan futbolcusu olacak.

Los Angeles Galaxy'nin yıllık 6 milyon Pound’luk teklifini kabul etmesi beklenen Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole, Jermaine Jones ve Giovani dos Santos gibi yıldızların da takım arkadaşı olacak.

Jose Mourinho’nun uzun süren sakatlığı nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdiği yıldız oyuncu, ayrıca MLS’in gelmiş geçmiş en çok kazanan futbolcusu unvanını da eline geçirecek.