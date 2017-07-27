Ibrahimovic’e sürpriz hediye

Son yıllarda sahadaki futbolundan çok aykırı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç’te yine gündeme oturdu.

İsveçli bir fotoğrafçı, ülkenin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Zlatan’ın yüzünü dev 1000 kron’un üzerine bastı ve yıldız futbolcuya hediye etti.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Benjamin Franklin ve bana sahipsiniz” yazan tecrübeli futbolcu kendisini 100 doların üzerinde resmi bulunan Benjamin Franklin ile kıyasladı.

Öte yandan basılan dev paranın sadece bir tane olduğu, günlük yaşamda kullanılan paralarda geçerli olmayacağı belirtildi.

Yıldız futbolcunun daha önce de İsveç’in milli maçlarını oynadığı stadının önüne heykeli dikilmişti.