İddaa gelecek sezon için şampiyonluk oranlarını açıkladı

Süper Lig'de sezonun başlamasına yaklaşık bir ay kala İddaa ilk şampiyonluk oranlarını açıkladı. Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanı İlhan Cavcav'ın adı verilen sezon 11 Ağustos'ta başlayacak. İlk açıklanan oranlarda son şampiyon Beşiktaş favori gösterildi.

Geçen sezon kazandığı 15. şampiyonluğu sonrası bu sezon üç yıldızlı formasıyla mücadele edecek Beşiktaş kadrosunu Pepe ile güçlendirirken İddaa tarafından 2.10 oranla favori gösterildi.

Eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile tekrar anlaşan Fenerbahçe ise Mathie Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni ile taraftarını heyecanlandırırken verilen 3.00 oranıyla ikinci favori konumunda.

Son iki sezonu ilk üç sıranın gerisinde tamamlayan Galatasaray için ise çok kritik bir sezon başlıyor. Dursun Özbek yönetimi yola Igor Udor ile yola devam kararı alırken kadrosunu Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Maion ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takıma İddaa 4.50 oran verdi.

Geçen sezonu ligde ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'e 10.00, geçen sezonun ikinici devresi önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor'a ise 30.00 oran verildi.