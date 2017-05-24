Galatasaray'dan 4 bomba birden !
Fenerbahçe'ye 5 dünya yıldızı birden geliyor !
Beşiktaş, Eliaquim Mangala ile görüşmelere başladı
Eric Cantona: Yakalarımı kaldırıyordum çünkü...
Eric Cantona: Yakalarımı kaldırıyordum çünkü...
Erzurumsporlu binlerce taraftar İstanbul’a akın etti
Erzurumsporlu binlerce taraftar İstanbul’a akın etti
Trabzonspor Kadıköy’de rekor peşinde
Trabzonspor Kadıköy’de rekor peşinde
F1 şampiyonunun başarı sırrı şok etti !
F1 şampiyonunun başarı sırrı şok etti !
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu !
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu !
Tolgay Arslan, 3 yıllık imzayı atıyor !
Tolgay Arslan, 3 yıllık imzayı atıyor !
Beşiktaş idmanında şok kavga !
Beşiktaş idmanında şok kavga !
Fenerbahçe'ye Valbuena müjdesi !
Fenerbahçe'ye Valbuena müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 24 Mayıs 2017 16:27

Igor Tudor gazetecilere sitem etti

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, medyada yer alan transfer haberlerine esprili bir gönderme yaptı.

Igor Tudor gazetecilere sitem etti
A+ A-

Igor Tudor, Galatasaray'da futbolcuların gelecek sezon giyeceği klasik parçalı formanın tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Eski takım arkadaşlarından Conte'nin Chelsea, Zidane'ın ise Real Madrid ile şampiyon olduğu hatırlatılarak yöneltilen, gelecek sezon Galatasaray'ı şampiyon yapıp yapamayacağıyla ilgili soru üzerine Tudor, Türkçe "İnşallah, inşallah." dedi.     

Tudor, şampiyonlukla ilgili, "Tek hedefimiz, taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederek şampiyon olmak. Bu seneyi ve geçen seneyi unutup, elimizden gelenin en iyisini yaparak gelecek sezon şampiyon olmak istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bunun için 'Eminim' diyebilirim." ifadelerini kullandı.     

Gelecek sezonun kadrosu ve transferle ilgili bir soruya Tudor, "Siz benden iyi biliyorsunuz. Gazetelerde her gün yeni isimler yazılıyor. Benden daha hakimsiniz." cevabını verdi.     

Genç teknik adam, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in adının geçmesi üzerine, "Gomis geldi bile." diyerek şaka yaptı.     

"Hayır, deme gücüne sahibim"    

Igor Tudor, transfer süreciyle ilgili, "Transfer konusu kolay değil. Bence gizli kalması gereken bir konu. İmza atılana kadar kimseye söylenmemesi gereken bir konu." şeklinde görüş belirtti.     

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Transfer çalışmasını yönetimimizle yapıyoruz. İstemediğimiz bir oyuncu varsa onu da durdurabilme ve 'Hayır' deme gücüne sahibim. Olması gereken de bu. Ligler devam ediyor. Ligi hangi sırada bitireceğimiz de çok önemli. Lig bitmeden bir oyuncuyla görüşemiyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

tudor , gs , galatasaray transferleri , gomis , galatasaray , galatasaray haberleri