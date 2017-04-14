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  1. 14 Nisan 2017 21:28

İlker Yağcıoğlu'ndan Aykut Kocaman iddiası

Eski Fenerbahçeli futbolculardan İlker Yağcıoğlu, Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü olacağını öne sürdü.

İlker Yağcıoğlu'ndan Aykut Kocaman iddiası
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'nin başına geçeceğini iddia etti.

İşte o açıklamalar:

Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'ye gelemeyeceğini ben de duyuyorum ama benim fikrim hocanın Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönünde. Aykut Kocaman, bir an önce kararını vermeli ve 2 kulüpte yolunu çizmeli. Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini, kafasında ki sorunları hallettiğini biliyorum. Aslında Aykut hoca geçen sene gelecekti ama Konyaspor'u ikna edememişti. Bu belirsizliğin bir an önce netleşmesi gerekiyor, benim kulağıma gelen bu transferde sorun olmadığı yönünde, yani bana gelirse Aykut Kocaman takımın başına geçecek.

Aykut Kocaman, olmayacaksa da bana göre Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, yerli bir hoca olmalı, ama benim aklıma gelen bir isim şimdilik yok. Ayrıca Lens Fenerbahçe'nin yine en büyük hedeflerinden biri, 2 tarafta gelecek sezon yola beraber devam etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi olacak mı, ona göre bu transferde netleşecektir. 

Ajansspor

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