İmam Altınbaş’tan Fenerbahçe açıklaması

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını açıklamasının ardından kulislerde ismi geçen bir diğer kişi olan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şu anda Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyleyen Altınbaş, “Mevcut bir yönetim var. Ama önümüzdeki dönem yönetim, ‘görevi sürdürmeyeceğiz' derse, biz başkanlığa aday oluruz. Her Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'ye hizmet etme hayali vardır. Bizim de Fenerbahçe'ye hizmet etme hayalimiz var. Ama bu noktada başkan adayıyım demeyi doğru bulmuyorum. Ama yönetim ‘aday olmayacağız' derse o zaman düşünürüz” ifadelerini kullandı.

“Birlikte çalışılabilir”

Fenerbahçe'ye başkan adayı olması durumunda mevcut yönetimdeki isimlerle de birlikte hareket edebileceğini ifade eden Altınbaş, “Mevcut yönetimde çok değerli insanlar var. Ben göreve devam edeceğim diyen insanlar olursa, onlarla birlikte yönetime aday olunabilir. Başkanla birlikte Fenerbahçe'ye önemli tesisler kazandıran, önemli hizmetlerde bulunan insanlar var. Türk futbolunda Fenerbahçe'yi mevcut yönetim çok önemli bir noktaya getirdi. Dolayısıyla içindeki insanlarla hizmetin kesintiye uğramaması için birlikte çalışılabilir” dedi. Altınbaş, Ali Koç'un adaylığıyla ilgili olarak da, “Ali Koç'un aday olması, Fenerbahçe'ye daha fazla hizmet edilmesini sağlar. Böyle düzgün kişilerin bu hizmete hazırım demesi, Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Bu gibi adaylıklar, düzgün insanların Fenerbahçe'ye hizmet etmek istemesinin de önünü açar. Ben çok olumlu buluyorum bu adaylığı” açıklamasında bulundu.

“Göztepe'de her şeyi yaşadık”

Uzun yıllar Göztepe'nin başkanlığını yapan İmam Altınbaş, bu deneyimin kendisine çok önemli bir tecrübe kazandırdığını ifade ederek, “Göztepe'de biz, amatör bir takımın ne düşündüğünü yaşadık, 3. Lig'deki bir takımın ne düşündüğünü yaşadık. 2. Lig'deki ve 1. Lig'deki bir takımın ne düşündüğünü yaşadık. Türk futbolundaki sıkıntıları artısıyla eksisiyle tamamını yaşadık. Bunun için de ciddi anlamda bir birikim oluşmuş oldu. Hangi noktalarda aksaklık var, bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra yöneticilik yapma durumumuzda elimizde ciddi bir bilgi var. Teorik bilgi değil, yaşanmışlık var. İnsanlar sadece kitaptan araba kullanmayı öğrenemez, pilotlar sadece ders çalışarak uçak kullanamazlar. Pratik yapmak lazım. Bizim için Göztepe çok ciddi bir pratik yapma yeri oldu” diye konuştu.

“Göztepe çok iyi yönetiliyor”

Göztepe'nin mevcut yönetiminin çok başarılı olduğunu ifade eden Altınbaş, “Göztepe'de bir kere çok ciddi bir iş adamı bakış açısıyla yöneten bir başkan var. Göztepeliler adına da bu nedenle mutluyum. İş adamı anlayışı olan, düzgün, kulübü borçlandırmadan yöneten, kurumsal anlamda ekip çalışması yapan bir yönetim var. Ben Göztepe'nin Süper Lig'deki istikbalinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu iş böyle tek başına yapılacak bir iş değil. Ekip işi. Göztepe'de de altyapıdan en üste kadar ciddi bir yapı kurulmuş oldu. Dediğim gibi bu yapıyı da başkan, iş adamı anlayışıyla yönetiyor. Özellikle önümüzdeki sezon bir sıkıntı olmazsa, uzun yıllar Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olacaktır. Takımlar ilk çıktığında bir acemilik oluyor. Bu uyum dönemini iyi atlatması çok önemli. Türkiye'nin Avrupa'daki tanıtımında çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum” dedi.

“Fenerbahçe'yi çok seviyorum”

Şimdiye kadar yönetimde yer almayı düşünmediğini söyleyen İmam Altınbaş, “Aziz Yıldırım yeniden başkan olursa, yönetiminde yer almayı şu ana kadar düşünmedim. Ama bizim her şekilde Fenerbahçe'ye hizmetimiz her noktada olur. Çünkü ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe, Türkiye'deki gençler için, spora gönül verenler için önemli bir kulüp. Burada başarılı olması için, gençlere destek olması için, bize düşen görev neyse, gerek maddi gerek manevi her zaman üzerimize düşeni yaparız” ifadelerini kullandı.

“Sporun gelişmesi için çalışmalarımız var”

Türkiye'de futbolun ve sporun gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Altınbaş, “Türkiye'de futbolun gelişmesi için Göztepe'den önce de çalışmalarımız vardı. Şirketlerimizden birisi 2006'da 4 büyüt takıma sponsor oldu. Sadece futbol değil, bütün spor dallarının gelişmesi için gerek kolejlerimizde, gerekse de üniversitemizde mümkün olduğunca çalışmalarımız oluyor. Sıfırdan bir kulüp kurma değil ama, Göztepe'de yaptığımız gibi Türk Futbolu'na kurumsal bir yapı kazandırmak gibi de düşüncelerimiz var” diyerek sözlerini tamamladı.