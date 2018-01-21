İngiliz basınından Cenk Tosun'a ağır eleştiri

Cenk Tosun’un yeni takımındaki ikinci maçında sergilediği performans da, İngilizleri tatmin etmedi.

Tottenham karşısında 62 dakika sahada kalan ve fazla topla buluşmayan Evertonlu futbolcu, West Bromwich karşısında da etkili olamadı. Takım olarak da iyi bir görüntü çizmeyen Everton’da taraftarlar oynanan oyundan memnuniyetsizliklerini, devre arası ve maç bitiminde takımı yuhalayarak gösterdi.

Benzer bir yuhalama durumunun teknik direktör Sam Allardyce’a yaptığı değişiklik için de söz konusu olduğu bildirildi. Cenk Tosun’u oyundan alıp yerine Niasse’ı sokma kararının tribünlerce yuhalanarak karşılandığı belirtildi. ‘Büyük Sam’ lakaplı teknik adamsa maçtan sonra yaptığı açıklamada ‘Everton taraftarı bu oyunu yuhlamakta haklıydı’ dedi.

The Guardian: Cenk Tosun, Goodison Park’ta ilk maçına çıktı ancak anlamlı tek bir şutu yoktu

The Sun: Sam Allardyce takımın gol sıkıntısını çözmek adına Türk forvete 27 milyon sterlin harcadı. Ancak 26 yaşındaki forvet iz bırakmayı başaramadı.

Liverpool Echo: Cenk Tosun ve Theo Walcott ile Everton’un daha hücumcu bir takım olması düşünülmüştü ama bir şeyin değişmediği görüldü. Cenk ileride yalnız kaldı ancak bazı ilk dokunuşlarda iyi göründü.

Yahoo Sport: Cenk Tosun etkisizdi. Bu yüzden onun yerine Niasse oyuna dahil edildi.

Daily Mail: Cenk Tosun’un yerine oyuna giren Niasse 56 saniye sonra golünü attı, maça anında etki yaptı.

Vavel: Cenk Tosun Niasse’ın yerine transfer edilmiş. Ancak Niasse onun yerine oyuna girip golünü attı.