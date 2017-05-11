İngiliz basınından Welbeck iddiası

İngiltere basını, Arsenal'in İngiliz forveti Danny Welbeck'in Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu iddia etti.

Sarı kırmızılı kulübün, Welbeck transferi için Arsenal'e 19 milyon Euro teklif edeceği belirtilirken, transferin Arsene Wenger'e bağlı olduğu kaydedildi. Wenger'in forma şansı vermediği Welbeck, transfer kararını Wenger'in takımdaki geleceği sonrasında karar verecek.

Danny Welbeck, bu sezon Arsenal forması ile toplam 18 maça çıktı, 5 gol ve 2 asist üretti. 26 yaşındaki forvet, Arsenal'den önce Manchester United forması giyiyordu.