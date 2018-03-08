İngilizler Abdülkadir Ömür'ün pelinde

Trabzonspor altyapısından çıkarak direkt ilk 11 futbolcusu olan Abdülkadir Ömür için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Henüz 18 yaşında olan ve Bordo-Mavililer’in sağ kanadında forma giyen Ömür için Ada basını, “Cengiz Ünder’i Roma’ya kaptıran Tottenham, Abdülkadir Ömür’ü kadroya katmaya kararlı” haberini servis etti.

İddiaya göre; Londra ekibi Ömür’ü sezon sonunda kadrosuna katarak, Roma’da harikalar yaratan Ünder için yaptığı yakınmalara son verecek. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömür’ün bu sezon 24 maçta 2 golü ve 4 asisti bulunuyor.

Abdülkadir Ömür’ü Roma, Ajax, Porto scoutları da takip ediyor.