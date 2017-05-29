İngiltere Büyükelçisi'nden Beşiktaş mesajı

Beşiktaş taraftarı olan İngiltere büyükelçisi Richard Moore, Siyah Beyazlılar'ın şampiyonluğunu sosyal medya hesabından kutladı.
Konutuna Beşiktaş bayrağı asan Moore, daha sonra sosyal medyadan şu mesajları paylaştı.
Tekrar tebrikler #şampiyONBEŞiktaş. Söz verdiğim gibi, #KaraKartal 'ın bayrağı bugün konutumun balkonuna asıldı. Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17'de(3 yıl) Türkiye'de yaşadı. Beşiktaş 6 yılın 5'inde şampiyon oldu. Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi?”
+Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17'de(3 yıl) Türkiye'de yaşadı.Beşiktaş 6 yılın 5'inde şampiyon oldu.Bu da mı tesadüf?Manidar değil mi? pic.twitter.com/q3ntgB9MWy— Richard Moore (@UKAmbRichard) 29 Mayıs 2017