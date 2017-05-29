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  4. 29 Mayıs 2017 22:01

İngiltere Büyükelçisi'nden Beşiktaş mesajı

ngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'un attığı Beşiktaş tweeti, sosyal medyayı salladı.

İngiltere Büyükelçisi'nden Beşiktaş mesajı
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Beşiktaş taraftarı olan İngiltere büyükelçisi Richard Moore, Siyah Beyazlılar'ın şampiyonluğunu sosyal medya hesabından kutladı.


Konutuna Beşiktaş bayrağı asan Moore, daha sonra sosyal medyadan şu mesajları paylaştı.

Tekrar tebrikler #şampiyONBEŞiktaş. Söz verdiğim gibi, #KaraKartal 'ın bayrağı bugün konutumun balkonuna asıldı. Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17'de(3 yıl) Türkiye'de yaşadı. Beşiktaş 6 yılın 5'inde şampiyon oldu. Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi?”

beşiktaş , Richard Moore , ingiliz büyükelçisi