Iniesta gözyaşları içinde futbolu bıraktı !

İspanya La Liga devi Barcelona’nın efsane futbolcusu Andres Iniesta, gelecek sezondan itibaren Katalan ekibinin formasını giymeyeceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısıyla 16 yıldır formasını giydiği Barcelona’ya vedasını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Barcelona altyapısında yetişen ve ilk kez 2002 yılında A takım forması giyen Iniesta, aradan geçen bu sürede adını Katalan ekibinin efsaneleri arasına yazdırmayı başardı.

Alkışlar eşliğinde uğurlanan Iniesta “Bu benim buradaki son sezonum. Bu kararı uzun süredir düşünüyordum. Sahip olduğum her şeyi Barcelona verdi. Tüm hayatımı burada geçirdikten sonra hoşçakal demek çok zor. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon Çin’de forma giymesi bekleniyor.

Barcelona formasıyla 8 kez lig, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 5 kez İspanya Kupası, 6 kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Iniesta, İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası zaferi tattı.