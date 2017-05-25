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  4. 25 Mayıs 2017 18:59

İranlı Ronaldo görenleri şaşırttı

Benzerliği ile şaşırtan İranlı Messi'den sonra İranlı Ronaldo ortaya çıktı.

İranlı Ronaldo görenleri şaşırttı
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Geçtiğimiz günlerde dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi’ye benzerliği ile herkesi hayretlere düşüren Reza Parastesh’ten sonra İranlı Cristiano Ronaldo ortaya çıktı.

İran’da gerçekleşen başkanlık seçimleri için oy vermeye giden Reza Alireza Lou, bir anda herkesin ilgi odağı oldu.

Cristiano Ronaldo’ya benzerliği ile dikkat çeken vatandaşı görenler, onunla fotoğraf çektirmek için yarıştılar.

GELECEĞİ NE OLACAK

İranlı Messi, hızlı gelen şöhretin ardından kaosa meydan verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kısa sorgudan sonra serbest bırakılan Messi’den sonra İranlı Ronaldo’nun da geleceği tartışma konusu oldu.

AMK Gazetesi

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