Isla’nın sevgilisinden Türkçe mesaj

Fenerbahçe taraftarı, Cagliari’den transfer edilen Mauricio Isla’yı havalimanında coşkulu bir şekilde karşılaşmıştı.

Gece yarısı indiği İstanbul’da taraftarın yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Isla, havalimanından çıkmakta zorlanmıştı. Ancak Mauricio Isla kadar sevgilisi Gala Caldirola da Fenerbahçe taraftarının ilgisiyle karşılaştı. Yaptığı Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Gala Caldirola, Isla ile bir fotoğrafının altına yazdığı Türkçe mesajla Fenerbahçe taraftarlarının gönüllerini fethetti.

Isla’yı yanağından öptüğü bir fotoğrafa önce İspanyolca “Sonreímos juntitos” yazan Gala Caldirola, bu mesajın hemen yanına da Türkçe “Seni tüm kalbimle seviyorum” yazısını kondurdu. Gala Caldirola’nın yaptığı Türkçe paylaşım büyük beğeni aldı.