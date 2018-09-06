Son dakika haberine göre eski basketbolcu İsmet Badem hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafik kazası geçirilen duayen isim yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babam İsmet Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız."

2 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İsmet Badem, Instagram hesabından yaklaşık iki saat önce bir paylaşım yapmıştı. Badem, paylaşımında "Dostlarla Çan - Biga turu" ifadelerini kullanmıştı.