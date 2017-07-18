İspanya Futbol Federasyonu Başkanı ve oğluna gözaltı

Polis kaynakları, görevini ve kamu parasını kötüye kullanma, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan RFEF Başkanı Villar ile oğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında federasyon binasına baskın düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, gerçekleştirilen baskında Angel Maria Villar ve oğlu Gorka Villar ile üç yöneticinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İspanya hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyinden 2010 yılında 1,2 milyon avro haksız kamu yardımı almakla suçlanan RFEF Başkanı Villar hakkında soruşturma açılmıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Villar'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenlemesine destek sağlamak amacıyla söz konusu yardımı o dönemde aldığı öne sürülmüştü. RFEF tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, söz konusu yardımın faiziyle devlete geri ödeneceği ifade edilmişti.

Villar, 1988 yılından bu yana yürüttüğü RFEF'teki başkanlığın yanı sıra FIFA'da asbaşkan olarak görev yapıyor.