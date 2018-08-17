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  4. 17 Ağustos 2018 12:00

İspanyol basınından bomba Negredo iddiası !

İspanyol basını, LASK Linz - Beşiktaş maçının kahramanı Negredo'nun Beşiktaş'tan ayrılacağını yazarken "Kahraman gibi veda ediyor" başlığını kullandı.

İspanyol basınından bomba Negredo iddiası !
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1’inci dakikada attığı golle takımını ipten alan Alvaro Negredo için ülkesi İspanya’dan yeni bir iddia gündeme geldi.  İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS, İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak olduğunu belirtti.

‘Negredo kahraman gibi veda ediyor’ başlığıyla verilen haberde, “Negredo, takımdan gönderilmek istenmesine rağmen 90’ncı dakikalarda attığı golle Beşiktaş’ın elenmesini önledi. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere” ifadeleri kullanıldı.

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